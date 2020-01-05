ABD, ‘Yanlış Ellere Geçecek’ korkusuyla yapay zeka ihracatına kısıtlama getiriyor

ABD Ticaret Bakanlığı, ABD’li şirketlerin Kanada hariç diğer ülkelere belli yapay zeka yazılımlarını ihraç etmelerini kısıtlamaya başlayacak. Yeni yasa, 6 Ocak’tan itibaren geçerli olacak.

Amerika Birleşik Devletleri’nin Çin’le içinde bulunduğu teknoloji yarışında ABD, Çin’in ve diğer ülkelerin teknolojik gelişimini engelleyebilmek için elinden gelen her şeyi yapıyor. ABD, son olarak yapay zeka konusuna da bazı sınırlamalar getirmeye karar verdi. ABD Ticaret Bakanlığı, 6 Ocak’ta yeni bir yasa getiriyor.

Amerika Birleşik Devletleri Ticaret Bakanlığı’nın getirdiği yeni yasa gereğince artık ABD’li şirketler yapay zeka kullanan jeo-uzamsal görüntü yazılımlarını ihraç ederken lisans almak zorunda kalacaklar. Aslında bu yasa yalnızca Çin için geçerli değil, şirketler Kanada dışında herhangi bir ülkeye yazılım ihracatı yaparken lisans almak zorunda olacak.

‘Teknolojinin yanlış ellere düşmesinden’ korkuluyor:

Amerika Birleşik Devletleri’nin böyle bir karar almasının arkasındaki neden ise teknolojinin yanlış ellere düşecek olması korkusu. Bahsettiğimiz teknolojiler günümüzde drone’ların ve uyduların nesneleri tanımlamasına yardım ediyor. ABD, bu konuda yalnızca Çin’den şüphelenmiyor, genel olarak diğer tüm politik rakiplerinden şüpheleniyor.

ABD’nin getireceği yeni yasa, ABD’ye karşı daha az dostane tavır sergileyen ülkelere hassas teknolojilerin ihracatı için daha fazla gereksinim sunuyor. ABD, yasayla birlikte diğer ulusların Amerikan teknolojisini kolayca kopyalamasını ve güvenlik açıklarının keşfedilmesini önlemek istiyor.

Günümüzden iki hafta önce ABD, Çinli teknoloji devi Huawei’ye karşı sert bir darbe indirdi. ABD Temsilciler Meclisi’nin aldığı kararla birlikte hükümet, Huawei ve ülkenin ulusal güvenliğini tehlikeye atacak diğer tüm şirketlerin ürünlerini satın almaktan alıkonuldu.

Yeni getirilecek yasayla birlikte ABD’nin tamamen yerli çözümlere ulaşmak ve bu yerli çözümleri de kendine saklamak istediği anlaşılıyor. Yasayla birlikte ihracatına kısıtlama getirilecek teknoloji, iklim değişikliğinin etkilerini ya da çarpık kentleşmeyi tespit edebilecek potansiyele sahip.

Yabancı basında yer alan bazı haberlere göre ABD, kendi şirketlerinin Çin’e veya başka bir ülkeye yapay zeka teknolojisi ihracatı yaparak onların ordularının gelişmesinin önünü kesmek istiyor.