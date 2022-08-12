ABD Uzay Kuvvetleri robot köpek kullanmaya başlıyor

ABD ordusunun en genç kolu olan Uzay Kuvvetleri, Ghost Robotics’in “4 ayaklı insansız kara araçlarını (Q-UGV’ler) hasar tespiti ve devriye için konuşlandırdığını” açıkladı.

Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Uzay Kuvvetleri’nin bu köpek benzeri robotları, otomatikleştirilebilecek olan manuel ve tekrarlayan devriye görevlerini yerine getirmek için kullanmayı umduğu aktarıldı.

Kennedy Uzay Merkezi ve Cape Canaveral’daki tüm uzay fırlatma operasyonlarından sorumlu birim olan Space Launch Delta 45’in, Q–UGV robot köpeklerini “önemli ölçüde insan mesaisinden tasarruf etmek için” kullanacağı duyuruldu.