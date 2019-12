ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi, Türkiye’ye yaptırım öngören tasarıyı kabul etti

ABD Senatosu’nun Dış İlişkiler Komitesi, Türkiye’ye Rusya’dan S-400 hava savunma sistemi alımı Cumhuriyetçi ve Demokrat senatörlerce hazırlanan yaptırım tasarısını görüştü. Yapılan oylamada, Türkiye’ye yönelik yaptırım öngören tasarı, 18 evet, 4 hayır oyuyla kabul edildi. Tasarının, Senato tarafından ne zaman oylanacağı henüz bilinmiyor. Yaptırım tasarısına ‘Hayır’ oyu veren senatörler: Rand Paul, Ron Johnson, Ted Cruz ve Tom Udall.

Senate Foreign Relations Committee votes to advance Turkey sanctions to the full chamber, 18-4 (S. 2641). Sens. Rand Paul, Ron Johnson, Ted Cruz, and Tom Udall vote against it.

