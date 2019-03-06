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ABD Maduro’ya yeni yaptırımlar uygulamaya hazırlanıyor

6 Mart 2019
MADURO

ABD, Venezuela Devlet Başkanı Maduro’nun mali kaynaklarını kesmeye hazırlanıyor. Latin Amerika turundan dönen muhalefet lideri Juan Guaido ise yeni protesto çağrısı yaptı.

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’ya yeni yaptırımlar uygulamaya hazırlanıyor. Trump yönetimi, Maduro’nun finansal kaynaklarını kesmek için seçenekleri değerlendiriyor.

ABD Başkanı Donald Trump’ın Ulusal Güvenlik Danışmanı C Salı günü Fox televizyonunda katıldığı bir programda “ABD hükümetinin Maduro’nun finansal kaynakları üzerinde kontrolü artırmak ve iktidarı için gerekli olan paraya erişimini engellemek için yaptırım seçeneklerini değerlendirdiğini” açıkladı.

GUAIDO’DAN PROTESTO ÇAĞRISI

Venezuela Devlet Başkanı Maduro’ya karşı destek toplamak için çıktığı Latin Amerika turundan dönen muhalefet lideri Guaido protesto çağrılarını yineledi. Sendika başkanları ile de görüşen lider genel greve destek olacaklarını açıkladı. Guaido açıklamasında “Kamu sektörü çalışanları tüm haklarını kaybettiler, genel grev çağrısı yapmak dışında başka bir çaremiz kalmadı” ifadesini kullandı.

Hakkındaki yurt dışına çıkış yasağına rağmen Kolombiya sınırından ülkeyi terk eden Guiado Pazartesi günü Venezuela’ya dönmüştü. Mahkeme kararına uymadığı gerekçesiyle tutuklanma riski bulunan lider ilk konuşmasında protesto çağrısı yaptı.

MADURO: ÇIĞRINDAN ÇIKMIŞ BİR AZINLIK

Guiado’nun ülkeye dönüşü sonrası ilk açıklamasını yapan Maduro, ülkenin istikrarını bozmaya çalışan “çığrından çıkmış bir azınlık” olduğunu ve bu azınlığın yenileceğini söyledi. Maduro, Ocak ayında kendini geçici devlet başkanı ilan eden Ulusal Meclis Başkanı Juan Guiado’yu Venezuela’da ABD destekli darbe yapmakla suçluyor.

ABD, Juan Guaido’nun tutuklanması durumunda Venezuela’ya yaptırım tehdidinde bulunmuştu.

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