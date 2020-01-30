Dünya

ABD ile Meksika sınırında “en uzun” kaçakçılık tüneli keşfedildi

30 Ocak 2020

ABD’li yetkililer, ülkenin Meksika sınırında bugüne kadarki en uzun kaçakçılık tünelinin bulunduğunu bildirdi.

BBC’de yer alan habere göre, yetkililer, Meksika’nın Tijuana şehrindeki bir sanayi bölgesi ile Kaliforniya eyaletinin San Diego şehrini birbirine bağlayan tünelin uzunluğunun 1313 metre olduğunu belirtti.

Geçidin içerisinde asansör, demir yolu, drenaj, havalandırma sistemleri ve yüksek voltajlı elektrik kablolarının bulunduğu bilgisini paylaşan yetkililer, tünelin, yerin 21 metre altında, yaklaşık 170 santimetre yükseklikte ve 70 santimetre genişlikte olduğunu kaydetti.

Geçidin kim tarafından ne kadar sürede inşa edildiğine dair açıklama yapılmadı.

Basındaki haberlerde ise Sinaloa kartelinin bölgede faaliyet gösterdiği anımsatıldı.

San Diego’da 2014’te bulunan en uzun ikinci tünel, 904 metre uzunluğundaydı.



Etiketler

Benzer Haberler

Photo of Afganistan’ın doğusunda ABD askeri uçağı düştü, Taliban sorumluluk üstlendi

Afganistan’ın doğusunda ABD askeri uçağı düştü, Taliban sorumluluk üstlendi

27 Ocak 2020
Photo of Afganistan’da yolcu uçağı düştü

Afganistan’da yolcu uçağı düştü

27 Ocak 2020
Photo of İngiltere’de erkeklerin cinayet davalarında ‘sert seks’ savunması kullanmaması için kampanya başladı

İngiltere’de erkeklerin cinayet davalarında ‘sert seks’ savunması kullanmaması için kampanya başladı

26 Ocak 2020
Photo of Firar ettiği hapishaneye “Tayland’dan selamlar” kartpostalı gönderdi

Firar ettiği hapishaneye “Tayland’dan selamlar” kartpostalı gönderdi

26 Ocak 2020
Photo of Çin’de koronavirüs alarmı: 25 bölgede acil durum en üst seviyeye çıkarıldı

Çin’de koronavirüs alarmı: 25 bölgede acil durum en üst seviyeye çıkarıldı

25 Ocak 2020
Photo of Kıbrıs, AB’nin Rusya’ya karşı uygulayacağı yeni yaptırımları engelleyecek

Kıbrıs, AB’nin Rusya’ya karşı uygulayacağı yeni yaptırımları engelleyecek

25 Ocak 2020
Photo of Esed rejimi, Rusya’nın desteğiyle İdlib’de iki yerleşimi ele geçirdi

Esed rejimi, Rusya’nın desteğiyle İdlib’de iki yerleşimi ele geçirdi

25 Ocak 2020
Photo of İran saldırısında 34 asker travmatik beyin hasarı geçirdi

İran saldırısında 34 asker travmatik beyin hasarı geçirdi

25 Ocak 2020
Photo of ABD’de patlama: 2 kişi öldü

ABD’de patlama: 2 kişi öldü

25 Ocak 2020
Photo of Çin’deki yeni virüs nedeniyle ölü sayısı 41’e yükseldi, 10 kent karantinaya alındı

Çin’deki yeni virüs nedeniyle ölü sayısı 41’e yükseldi, 10 kent karantinaya alındı

25 Ocak 2020
Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
© Copyright 2020, All Rights Reserved  |  Baba Bilgisayar
Başa dön tuşu
Kapalı