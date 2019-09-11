ABD elendi, Fransa yarı finalde!

Fransa, FIBA Dünya Kupası’nın favorisi Amerika Birleşik Devletleri’ni devirerek yarı finale yükseldi.

FIBA Dünya Kupası çeyrek final mücadelesinde turnuvanın en büyük favorisi ABD ile Fransa karşı karşıya geldi. Avrupa ekibi sahadan 89-79’luk zaferle ayrılarak yarı finale yükseldi.

A Milli Takım’ın da yer aldığı gruptan lider çıkan ve klasman grubunda da maç kaybetmeyen Amerika Birleşik Devletleri, Fransa karşısında maç boyunca çok zorlandı.

Dongguan’da oynanan maçın ilk çeyreği 18-18’lik eşitlikle sonuçlandı. İkinci çeyrekte temposunu artıran Fransa devreye 45-39’luk üstünlükle girdi.

Fransa maçın üçüncü çeyreğinde bir ara 10 sayılık fark yakalamış olsa da ABD pes etmedi ve çeyreği 66-63’lük üstünlükle tamamladı.

ABD son çeyreğin başında beş sayı farkla öne fırladı ve tempolu bir oyunla maçı koparacak gibiydi fakat Fransa rakibine direndi ve gidişatı bir kez daha değiştirdi. Bitime 2:52 kala dört sayı farkla öne geçen Fransa son bölümlerde üstünlüğünü korudu ve müsabakadan 89-79’luk skorla galip ayrıldı.

2010 ve 2014’te turnuvayı zirvede tamamlayan, 2006’da ise bronz madalya alan ABD bu defa ilk dördün dışında kalmış oldu.

Fransa’nın en skorer oyuncusu 22 sayıyla Evan Fournier olurken, Fenerbahçe’nin yeni yıldızı Nando De Colo karşılaşmayı 18 sayı 2 ribaund ve 1 asistle tamamladı. ABD’nin en skorer ismi ise 29 sayıyla Donovan Mitchell oldu.

Fransa’nın yarı finaldeki rakibi Arjantin olacak.