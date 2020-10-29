Ekonomi

ABD ekonomisi üçüncü çeyrekte rekor seviyede büyüdü

29 Ekim 2020
ABD ekonomisi





ABD Ticaret Bakanlığı’nın açıkladığı verilere göre ülke ekonomisi, temmuz-eylül döneminde yüzde 33,1 ile rekor seviyede büyüme gösterdi.







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29 Ekim 2020

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