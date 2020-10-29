29 Ekim Cumhuriyet bayramı Lefkoşa’da kutlandı

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 97’nci yıl dönümü kapsamında Lefkoşa’da coşkulu bir yürüyüş düzenlendi.

Milli Günleri Kutlama Komitesi’nin COVİD-19 tedbirleri çerçevesinde düzenlediği yürüyüş, “Dereboyu” olarak da bilinen Mehmet Akif Caddesi üzerinde, saat 15.00’te başladı.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’na bağlı Lefkoşa bölgesindeki okullardan öğrenciler, öğretmenler ve izcilerin katılımıyla gerçekleşen, TC-KKTC bayraklarının taşındığı yürüyüşe vatandaşlar da eşlik etti.

TC Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, kuvvet komutanları, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Meclis Başkan Yardımcısı Zorlu Töre de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için yürüdü.

Yürüyüş sonrasında Eğitim Bakanı Çavuşoğlu, öğrencilere ve vatandaşlara seslendi, Cumhuriyet Bayramlarını kutladı.

ÇAVUŞOĞLU: “TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLELEBET YAŞASIN, İLELEBET BİRLİKTE YAŞAYALIM….”

Eğitim Bakanı Çavuşoğlu, cumhuriyetin vatan, bayrak ve devlet sevgisiyle ayakta durabileceğini söyleyerek, “Cumhuriyeti yaşatacak olan gençlerdir. Devletlerimizi teslim edeceğimiz gençleri iyi yetiştirmemiz gerek” dedi.

KKTC ile Türkiye’nin kopmaz bağları olduğunu vurgulayan Nazım Çavuşoğlu, “KKTC’yi kurduk, onu Türkiye ile yaşatabiliriz. KKTC’nin tek teminatı Türkiye’dir. Türkiye Cumhuriyeti İlelebet yaşasın, ilelebet birlikte yaşayalım” şeklinde konuştu.

Çavuşoğlu’nun konuşmasının ardından Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı bandosu konser verdi.