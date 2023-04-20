ABD duyurdu: NASA uydusu Dünya’ya düşebilir

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Ajansı’na (NASA) ait hizmet dışı kalan bir uydunun Dünya’ya düşebileceği duyuruldu.

NASA ve ABD Savunma Bakanlığından yapılan açıklamalara göre, Reuven Ramaty Yüksek Enerji Güneş Spektroskopik Görüntüleyici (Rhessi) uydu, atmosfere ABD’nin doğu yakası zaman dilimine göre akşam saatlerinde girecek.

272 kilogramlık uzay aracının büyük bir kısmının atmosferdeki yolculuğu sırasında yanacağı ancak bazı parçalarının Dünya’ya düşmesinin beklendiği bilgisi paylaşıldı. Dünya’daki herhangi birine zarar gelme riskinin düşük olduğu vurgulanan açıklamada, bu ihtimalin yaklaşık 2 bin 467’de 1 olduğu duyuruldu.

2002’de yörüngeye fırlatılan uydu, iletişim sorunları nedeniyle “emekliye ayrıldığı” 2018’e kadar 100 binin üzerinde Güneş olayını görüntüledi.