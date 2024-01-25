Ülkede bu uçaklara sahip olan United ve Alaska havayolları önümüzdeki günlerde uçuşa başlayacaklarını açıkladı.

Bu uçaklardan Türk Hava Yolları’nda da beş adet bulunuyor. THY de olayın ardından bunları uçuşlardan çekmişti.

FAA, Boeing’in bugüne kadar en çok satan dar gövdeli uçağı olan 737 Max serisinin üretiminin artırılmasına ise izin vermeyeceklerini duyurdu.