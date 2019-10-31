ABD Başkanı Trump’ın azil süreci başladı

ABD Temsilciler Meclisi, ABD Başkanı Donald Trump’ın azil sürecini resmen başlatan tasarıyı onayladı…

ABD Başkanı Donald Trump’a yönelik azil soruşturmasının nasıl işleyeceğini belirleyecek oylamada sunulan tasarı kabul edildi.

Tasarıya 2 Demokrat Parti Milletvekili karşı oy kullandı, Cumhuriyetçilerden ise destek veren olmadı.

Tasarıda kamuya açık oturumlar yapılması ve kapalı kapılar ardındaki oturum zabıtlarının da yayımlanması öngörülüyor.

Tasarı ayrıca, süreç ilerledikçe Cumhuriyetçi Kongre üyelerinin, Trump’ın kendisinin ve avukatlarının ne tür haklara sahip olacağını belirliyor.

Oylama, azil sürecinin, muhalefetteki Demokrat Parti’nin kontrolünü elinde tuttuğu Temsilciler Meclisi’nde alacağı destek açısından ilk sınavdı.

Başkan Trump, Demokrat Parti’nin başkan aday adaylarından Joe Biden’a, ve hakkındaki ispatlanmamış yolsuzluk iddiaları konusunda Ukrayna’ya baskı yapmakla suçlanıyor.

Suçlamaları reddeden Trump ise, azil soruşturmasını bir “cadı avı” diye tanımlıyor.