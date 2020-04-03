AB yardımının ilk bölümü yolda

Avrupa Birliği’inin Covid19’un yayılmasına karşı Kıbrıs Türk toplumu için yapmış olduğu 5 milyon euroluk yardımın ilk bölümü olan 2.5 milyon Euro tutarındaki acil tıbbi ekipman ve malzeme bu ay içerisinde ülkemize geliyor.
Avrupa Birliği Koordinasyon Merkezi, Avrupa Komisyonu ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ile koronavirüsle mücadele konusunda sürdürdükleri çalışmaların sonuç vermeye başladığını belirtti.
Yapılan açıklamaya göre, salgının yönetimi ve koordinasyonuna yönelik Dünya Sağlık Örgütü ve Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi (ECDC) tavsiyeleri ve uzman desteği paralelinde Sağlık Bakanlığı ile yürütülen çalışmalar yanında, acil ihtiyaçların tedarik edilmesine yönelik yürütülen çalışmalarda aşama kaydedildi.
Bu çerçevede, Sağlık Bakanlığı ile yoğun bir şekilde sürdürülen ve Dünya Sağlık Örgütü acil ihtiyaçlar listesi ve kalite standartları ile uyumlu olarak sonlandırılan çalışmalar neticesinde, sağlık çalışanları için 30 bin adet koruyucu ekipman seti, 40 adet ventilatör, 20 adet monitör ve 60 adet perfüzör dahil yoğun bakım üniteleri için ekipman temini, COVID-19 tanısal testlerini yürüten laboratuvar için biyokabin ve yaklaşık 5 bin PCR kiti ve tedavide kullanılacak ilaçlar için siparişler verildiği vurgulandı.
Avrupa Birliği Koordinasyon Merkezi ilk etap siparişlerin Nisan ayı içerisinde Kıbrıs’a gelmesinin beklendiğini, siparişlerin en kısa sürede ülkeye ulaştırılmaları için çalışmaların yoğun bir şekilde devam ettiğini kaydetti.
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Acil Durum Malzeme Listesi
|ÜRÜN
|Miktar
|Non-Rebreathing/geri-dönüşsüz Oksijen maskesi (Yetişkin ve Pediatrik)
|4,000
|Yüksek Akımlı Yetişkin Maskesi
|500
|Kapalı trakeal aspirasyon sistemi 10/12/14/16 fr
|6,500
|HME Filtresi
|5,000
|VTM (Viral Taşıma Tüpü)
|200
|PCR kitleri
|4,800
|DNA Saflaştırma Kiti
|1,680
|Aerosol Bariyer Steril Pipet Uçları
|6,048
|Solunum cihazı, çok amaçlı H/T
|40
|EKG/NIBP/SPO2/TEMP/RESP/2IBP/CO2/ CO Monitörü
|20
|İnfüzyon Pompaları IV/TPN/Kan/İlaçlar
|60
|Mobil Emme Ünitesi 1 X, 2L Kap
|20
|Mobil X-ray ünitesi, dijital
|1
|Video laringoskop
|6
|Video bronkoskop
|1
|Akış ölçer O2
|40
|Biyo Güvenlik Kabini Sınıfı II A2
|2
|Önlük (farklı boylarda)
|30,000
|Gözlük (farklı boyutlarda)
|15,000
|Tam Yüz Koruyucusu
|15,000
|Tek kullanımlık galoşlar (farklı boylarda)
|30,000
|Koruyucu tulum (farklı boylarda)
|30,000
|Eldiven (farklı boylarda)
|40,000
|Maske Respiratör Partikül Maskesi FFP2 / N95 (farklı boylarda)
|30,000
|İlaçlar (antibiyotikler, antiviraller, sedatifler ve paralitikler
|150,000