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AB yardımının ilk bölümü yolda

3 Nisan 2020
AB yardım

Avrupa Birliği’inin Covid19’un yayılmasına karşı Kıbrıs Türk toplumu için yapmış olduğu 5 milyon euroluk yardımın ilk bölümü olan 2.5 milyon Euro tutarındaki acil tıbbi ekipman ve malzeme bu ay içerisinde ülkemize geliyor.

Avrupa Birliği Koordinasyon Merkezi, Avrupa Komisyonu ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ile koronavirüsle mücadele konusunda sürdürdükleri çalışmaların sonuç vermeye başladığını belirtti.

Yapılan açıklamaya göre, salgının yönetimi ve koordinasyonuna yönelik Dünya Sağlık Örgütü ve Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi (ECDC) tavsiyeleri ve uzman desteği paralelinde Sağlık Bakanlığı ile yürütülen çalışmalar yanında, acil ihtiyaçların tedarik edilmesine yönelik yürütülen çalışmalarda aşama kaydedildi.

Bu çerçevede, Sağlık Bakanlığı ile yoğun bir şekilde sürdürülen ve Dünya Sağlık Örgütü acil ihtiyaçlar listesi ve kalite standartları ile uyumlu olarak sonlandırılan çalışmalar neticesinde, sağlık çalışanları için 30 bin adet koruyucu ekipman seti, 40 adet ventilatör, 20 adet monitör ve 60 adet perfüzör dahil yoğun bakım üniteleri için ekipman temini, COVID-19 tanısal testlerini yürüten laboratuvar için biyokabin ve yaklaşık 5 bin PCR kiti ve tedavide kullanılacak ilaçlar için siparişler verildiği vurgulandı.

Avrupa Birliği Koordinasyon Merkezi ilk etap siparişlerin Nisan ayı içerisinde Kıbrıs’a gelmesinin beklendiğini, siparişlerin en kısa sürede ülkeye  ulaştırılmaları için çalışmaların yoğun bir şekilde devam ettiğini kaydetti.

 

Acil Durum Malzeme Listesi

 
ÜRÜNMiktar
Non-Rebreathing/geri-dönüşsüz Oksijen maskesi (Yetişkin ve Pediatrik)4,000
Yüksek Akımlı Yetişkin Maskesi 500
Kapalı trakeal aspirasyon sistemi 10/12/14/16 fr6,500
HME Filtresi5,000
VTM (Viral Taşıma Tüpü)200
PCR kitleri4,800
DNA Saflaştırma Kiti1,680
Aerosol Bariyer Steril Pipet Uçları6,048
Solunum cihazı, çok amaçlı H/T40
EKG/NIBP/SPO2/TEMP/RESP/2IBP/CO2/ CO Monitörü 20
İnfüzyon Pompaları IV/TPN/Kan/İlaçlar60
Mobil Emme Ünitesi 1 X, 2L Kap20
Mobil X-ray ünitesi, dijital1
Video laringoskop6
Video bronkoskop1
Akış ölçer O240
Biyo Güvenlik Kabini Sınıfı II A22
Önlük (farklı boylarda)30,000
Gözlük (farklı boyutlarda)15,000
Tam Yüz Koruyucusu 15,000
Tek kullanımlık galoşlar (farklı boylarda)30,000
Koruyucu tulum (farklı boylarda)30,000
Eldiven (farklı boylarda)40,000
Maske Respiratör Partikül Maskesi FFP2 / N95 (farklı boylarda)30,000
İlaçlar (antibiyotikler, antiviraller, sedatifler ve paralitikler150,000

 



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