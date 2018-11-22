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AB ve İngiltere Brexit’te anlaştı

AB ve İngiltere Brexit'te gelecekteki ilişkileri belirleyecek taslak belge üzerinde anlaştı.

Avrupa Birliği (AB) ve İngiltere arasında devam eden Brexit müzakerelerinde gelecekteki ilişkileri belirleyen taslak belgede uzlaşı sağlandı.

BRÜKSEL

AB Konsey Başkanı Donald Tusk, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “AB ve İngiltere arasındaki gelecekteki ilişkileri düzenleyen siyasi deklarasyon taslağını 27 üye ülkeye gönderdim.” ifadesini kullandı.

Tusk, AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker’in kendisine, müzakerelerde prensipte uzlaşı sağlandığını söylediğini ve siyasi deklarasyonun liderlerin onayına sunulacağını duyurdu.

İngiltere Başbakanı Theresa May, dün Brüksel’de Juncker’le görüşmesinin ardından Brexit müzakerelerinde ilerleme kaydedildiğini ancak tüm sorunların giderilmediğini açıklamıştı.

AB ile İngiltere arasında geçen hafta 585 sayfalık taslak ayrılık belgesinde anlaşma sağlanmıştı ancak gelecekteki ilişkileri belirleyecek siyasi deklerasyon üzerinde müzakereler devam ediyordu.

Öte yandan, Brüksel, 25 Kasım Pazar günü AB liderlerinin katılacağı özel bir Brexit zirvesine ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.

Liderlerin, taslak ayrılık anlaşmasına imza atması ve İngiltere ile AB arasında gelecekte inşa edilecek ilişkiyi belirleyecek “siyasi deklarasyonu” da kabul etmesi bekleniyor.

Muhabir: Ata Ufuk Şeker
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