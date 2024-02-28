AB Uyum Yasaları Komitesinde “Kimyasallar Yasa Tasarısı” ele alındı

Avrupa Birliği Uyum Yasa Tasarılarını Görüşmek Üzere Oluşturulan Geçici ve Özel Komite “Kimyasallar Yasa Tasarısı”nı ele alarak genel görüşmesini gerçekleştirdi.

Meclisten yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Meclisi, Avrupa Birliği Uyum Yasa Tasarılarını Görüşmek Üzere Oluşturulan Geçici ve Özel Komite bugün saat 09.30’da UBP Milletvekili Komite Başkanı Oğuzhan Hasipoğlu başkanlığında toplandı.

Komite, gündeminde bulunan “Kimyasallar Yasa Tasarısı”nı ele aldı ve genel görüşmesini gerçekleştirdi. Komite bahse konu Yasa Tasarısı ile ilgili çalışmalarına bir sonraki toplantısında devam edecek.

Komite toplantısına davetli olarak, Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, Personel Dairesi, AB Koordinasyon Merkezi, Kıbrıs Türk Kimya Mühendisleri Odası, Kıbrıs Türk Ticaret Odası ve Kıbrıs Türk Sanayi Odası’ndan yetkililer katılarak konu ile ilgili görüşlerini sundu.

UBP Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu başkanlığındaki toplantıya, Komite Başkan Vekili CTP Milletvekili Şifa Çolakoğlu, Komite Üyesi UBP Milletvekilleri Ziya Öztürkler ve Ahmet Savaşan katıldı.

Komite toplantısına ayrıca UBP Milletvekili Emrah Yeşilırmak, CTP Milletvekili Filiz Besim ve Bağımsız Milletvekili Jale Refik Rogers katıldı.