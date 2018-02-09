AB Ülkelerinde yaz saati uygulaması kalkıyor…

Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde yaz saati uygulamasına son verilmesi için hazırlanan bir karar tasarısı Avrupa Parlamentosunda (AP) kabul edildi.

Strazburg’da toplanan AP Genel Kurulunda, AB genelinde her yıl mart ve ekim aylarının son hafta sonu işletilen yaz saati değişikliğinin incelenmesi konulu rapor ve karar tasarısı ele alındı.

Parlamentodan 384 kabul, 153 ret ve 12 çekimser oyla geçen karara göre, AB ülkelerinde yaz saati uygulamasının etraflıca incelenmesi ve gerekli görülmesi durumunda uygulamadan vazgeçilmesi için yeşil ışık yakıldı.

Saatlerin yılda iki kez geri veya ileri alınmasının insan vücudu ve alışkanlıkları üzerinde olumsuz etki yaptığının bilimsel verilere yansıdığı vurgulanan raporda, 2001’den bu yana tüm üye ülkelerde geçerli olan ortak yaz saati uygulamasının gözden geçirilmesi kararlaştırıldı.

Genel Kurulun kabul ettiği karar, AB Komisyonu tarafından değerlendirilecek. AB Zirvesi’nde olumlu sonuç elde edilmesi durumunda üye ülkelerin parlamentolarından geçecek bir düzenlemeyle yaz saati uygulamasına AB genelinde son verilebilecek.