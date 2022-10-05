Dünya

AB ülkeleri, Rusya’ya yeni yaptırım paketinde anlaştı

5 Ekim 2022
AB rusya yaptırım paketi






Avrupa Birliği’ne üye ülkeler Rus petrolüne tavan fiyat getirilmesini de içeren 8. yaptırım paketinde uzlaşma sağladı.



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5 Ekim 2022






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