AB: Türkiye’deki mülteciler için 6 milyar euronun tamamı tahsis edildi

Avrupa Birliği (AB), Türkiye’deki Suriyeli sığınmacıları desteklemek için taahhüt ettiği toplam 6 milyar euroluk desteğin 2,7 milyar euroluk kısmının aktarıldığını açıkladı.

Türkiye’deki Suriyeli sığınmacıların desteklenmesine yönelik mali yardım programları hakkında açıklamada bulunan AB Komisyonu, fona toplam 6 milyar euronun tahsis edildiğini, bu kapsamda 4,3 milyar euroluk sözleşme imzalandığı ve projelere 2,7 milyar euroluk ödeme gerçekleştirildiği kaydedildi.

Fon kapsamında çeşitli projelere 2019 yılı sonuna kadar 3 milyar euroluk ödeme yapılmasının beklendiği belirtilen değerlendirmede bu rakamın 2020 sonunda 4 milyar euroyu bulacağı ifade edildi ve fonun tamamının Türkiye’deki sığınmacılara aktarılmasının ise en geç 2025 yılında gerçekleşeceğine işaret edildi.

Varhelyi Türkiye’deki mülteciler için 6 milyar euroluk ödeme sözü, Avrupa Birliği’nin vaatlerini yerine getirme taahhüdünün bir ‘kanıtı’ olduğunu belirten Avrupa Birliği’nin (AB) Genişlemeden Sorumlu Komiseri Oliver Varhelyi, “Türkiye’deki mültecilere ve ev sahibi topluluklara, yaşam kaliteleri, çocuklarının geleceği ve büyük ölçüde entegrasyonu için kilit öneme sahip çeşitli alanlarda desteğimizi sürdürmeye kararlıyız” dedi.

AB, 29 Kasım 2015’te düzenlenen Türkiye-AB Zirvesi’nde, Türkiye’deki Suriyeli sığınmacılar için 3 milyar euroluk fon sağlamayı taahhüt ederken 18 Mart’taki zirvede ise 3 milyar euroluk ek fonun hayata geçirilmesi kararlaştırılmıştı.Fonların, Türkiye’deki sığınmacıların sağlık, eğitim, altyapı, gıda ve diğer ihtiyaçları için geliştirilecek projelere harcanması karara bağlanmıştı.Dünyada en fazla Suriyeli sığınmacıya ev sahipliği yapan Türkiye, AB’nin taahhütlerini yerine getirmesi çağrısını değişik uluslararası platformlarda dile getiriyor.