AB Maraş’ın kısmi açılmasından endişeli

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, kapalı Maraş’ın bir kısmının açılmasından derin endişe duyduklarını bildirdi.

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, kapalı Maraş’ın bir kısmının açılmasından derin endişe duyduklarını bildirdi.

Borrell, AB adına yaptığı açıklamada, Maraş’ın statüsüne vurgu yaparak AB’nin Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi kararlarına uyulmasını istediğini aktardı.

BM himayesindeki Kıbrıs müzakerelerinin başlamasını desteklediklerini ifade eden Borrell, AB’nin Kıbrıs sorununun BM çerçevesinde çözümüne bağlı olduğunu kaydetti.

Borrell, Türkiye’den beklentilerinin bu yönde olduğunu belirterek AB’nin müzakerelerde aktif rol oynamaya hazır olduğunu bildirdi.