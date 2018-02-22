AB liderleri yarın Brüksel’de buluşacak

Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin liderlerinin katılımıyla yarın gerçekleştirilecek AB zirvesinde Avrupa Parlamentosu’nun (AP) gelecekteki yapısı, bir sonraki AB Komisyon Başkanlığı seçimi, kurumsal işleyiş, uzun dönem bütçe konuları ile Türkiye ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi arasında doğalgaz arama faaliyetleriyle ilgili yaşananlar ele alınacak.

Belçika’nın başkenti Brüksel’de, yarın yapılacak gayri resmi zirveye İngiltere dışındaki 27 AB üyesi ülkenin devlet veya hükümet başkanları katılacak.

AB Konseyi binasında yapılacak zirve programına göre, liderler, Brexit sonrasında AB kurumlarının çalışma biçimi ve bütçe gibi konuları değerlendirecek.

KURUMSAL KONULAR

Zirve başlangıcında Brexit sonrasında AP’nin yapısı ve AB içindeki yüksek seviyeli atamalara odaklanılacak. Bu oturumda liderler, 2019 yılında yapılacak AP seçimlerini tartışacak. Bu konuda bir sonraki seçimlerde AP’nin teklif etmiş olduğu parlamenter sayısının İngiltere’nin ayrılmasıyla beraber 751’den 705’e indirilmesi görüşülecek.

Bir sonraki AB Komisyon Başkanlığı seçiminde AP’de en çok sandalye sahibi siyasi partinin aday gösterdiği kişinin AB Konseyi tarafından onaylanması süreci tartışılacak.

BÜTÇE

Toplantıda, AB’nin 2020 yılı sonrası dönemdeki bütçesinin belirlenmesine yönelik, Çok Yıllı Mali Çerçeve konusu da ele alınacak.

Çok Yıllı Mali Çerçeve, AB bütçesinde yer alan harcama kalemlerine ilişkin ödeneklerin yıllık tavanını önceden belirleyen ve böylece bütçe disiplinini ve kaynakların AB’nin politika öncelikleri doğrultusunda ve etkin şekilde dağılımını sağlamayı amaçlıyor. Yaklaşık 1 trilyon avroluk AB’nin mevcut mali çerçevesi 2014-2020 yıllarını kapsıyor.

Brexit sonrasında AB bütçesindeki gelirlerde ve harcamalarda ortaya çıkacak açığın ne şekilde kapatılacağının görüşüleceği zirvede, gelecek bütçenin boyutu, öncelik verilecek konular ve bütçe müzakerelerine ilişkin sürecin belirlenmesine çalışılacak.

TÜRKİYE

Üst düzey AB yetkilisinden edinilen bilgiye göre, Rum lider NikosAnastasiadis’in talebi üzerine zirvede Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin Akdeniz’de “tek yanlı” doğalgaz arama faaliyetleri ve Türkiye’nin bu duruma gösterdiği tepki görüşülecek.

ZİRVE DAVET MEKTUBU

AB Konseyi Başkanı Donald Tusk, zirve öncesinde AB üyesi ülke liderlerine gönderdiği davet mektubunda, İngiltere’nin Birlikten ayrılması sonrasında AP’deki milletvekili sayısının azaltılmasının “doğal” sonuç olduğuna dikkati çekerek, boşalacak koltukların gelecekte AB’nin genişlemesiyle birlikte katılacak yeni ülkelere verilmek üzere ayrılmasının tartışılacağını anlattı.

Söz konusu teklifin genel olarak liderlerden destek görmesini beklediğini belirten Tusk, “Hepimiz uzlaşma sağlarsak yasal sürece geçilecek ve 2019 Avrupa seçimlerinde AP sayısal olarak küçülecek.” değerlendirmesinde bulundu.

Tusk, gelecek dönem AB Komisyonu Başkanlığı adaylarının belirlenmesi, AB Komisyonu üyesi sayısı, AB Komisyon Başkanlığı ile AB Konsey Başkanlıklarının birleştirilmesi ve AB’de oy çokluğuyla karar alabilme gibi konuların da gündemde bulunduğuna dikkati çekerek, bu konular hakkında hemen bir karar alınmayacağını vurguladı.

2020 yılı sonrası AB bütçesiyle ilgili siyasi önceliklerin tartışılacağını aktaran Tusk, yasadışı göçün engellenmesi, Avrupa güvenlik ve savunmasının güçlendirilmesi, eğitim programı Erasmus’a yatırımın artırılmasının öncelikleri olduğunu belirtti.