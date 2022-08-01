AB Kosova’daki gelişmelerden endişeli

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu sözcülerinden Peter Stano, Brüksel’de düzenlenen günlük basın toplantısında, Kosova’daki gerilime ilişkin açıklamalarda bulundu.

“AB ve üye ülkeler olarak özellikle Kosova’nın kuzeyindeki olayları ve gelişmeleri çok yakından ve endişeyle takip ediyoruz” diyen Stano, herkesin sakin olması gerektiğine dikkati çekti.

Stano, istikrarı ve güvenliği tehlikeye atan, bütün vatandaşların hareket özgürlüğünü engelleyen koordine olmamış ve tek taraflı her türlü eylemin derhal durdurulması gerektiğini söyledi.

Taraflar Brüksel’de görüşmeye davet edildi

Anlaşmazlığı çözmenin tek yolunun diyalog olduğunun altını çizen Stano, gerilimi azaltmak için Kosova ve Sırbistan ile yakın temas halinde olduklarını, aynı zamanda NATO ve ABD gibi uluslararası ortaklarla iş birliği yaptıklarını söyledi.

Stano, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell’in de taraflarla görüştüğüne işaret ederek, Kosova’nın, AB temsilcisi Borrell ve ABD’nin çağrısıyla son karışıklığı başlatan önlemleri ertelemeyi kabul ettiğini vurguladı.

Sırbistan ve Kosova arasındaki bütün sorunların AB arabuluculuğundaki diyalogla ele alınması gerektiğini belirten Stano, “AB, her iki tarafı da çözüm bulmak ve bu tür gerilimlerin yeniden ortaya çıkmasını önleme yollarını görüşmek üzere Brüksel’de buluşmaya davet etti” dedi.