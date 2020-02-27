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AB, Doğu Akdeniz’deki çalışmaları nedeniyle Türkiye’ye yaptırımları genişletti

27 Şubat 2020
Türkiye Fatih Sondaj Gemisi
2011 Güney Kore yapımı Fatih sondaj gemisi, 12 bin 200 metre derinlikte çok yüksek basınç altında deniz sondajı yapabilme becerisine sahip.

Avrupa Birliği, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin münhasır ekonomik bölgesinde yasadışı olduğu iddia edilen faaliyetleri nedeniyle Türkiye’ye uyguladığı yaptırımları genişletme kararı aldı.

Avrupa Birliği Resmî Gazetesi’nde yayınlanan kararda, “Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki yasadışı sondaj faaliyetinin devam etmesi nedeniyle iki kişi kara listeye alındı” dendi.

Kara listeye alınan iki Türk vatandaşın, Türkiye’nin Kıbrıs Cumhuriyeti’nin münhasır ekonomik bölgesindeki faaliyetlerine katıldığı ileri sürüldü.

Daha önce iki Türk vatandaşının yer aldığı listenin bugün AB Rekabet Konseyi’nde onaylanmasının beklendiğini bildirilmişti.

Yaptırım kararı, iki Türk vatandaşının AB’de bulunan olası taşınmaz mallarının dondurulmasını ve AB’ye giriş yasağı konulmasını öngörüyor.




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