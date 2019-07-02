AB devlet liderleri birliğin kilit pozisyonları için isimler üzerinde uzlaştı

Avrupa Birliği (AB) devlet liderleri üçüncü günün sonunda birliği beş yıl boyunca yönetecek olan isimler üzerinde uzlaşmayı sağladı.

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Buna göre Avrupa Komisyonu Başkanlığı’na Alman Ursula von der Leyen, Avrupa Konseyi Başkanlığı’na Belçikalı Charles Michel, AB Yüksek Temsilciğine İspanyol Josep Borrell ve Avrupa Merkez Bankası Başkanlığı’na Fransız Christine Lagarde önerildi.

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Charles Michel Belçika hükümetinde Frankofon liberal partinin lideri ve bir sonraki hükümet kurulana kadar Belçika’nın başbakanı olarak görevini sürdürüyor. Christine Lagarde ise IMF’nin başındaki isim. Ursula Gertrud von der Leyen Almanya’nın ilk kadın savunma bakanı ve Joseph Borrell ise İspanya’nın dışişleri bakanı vekili olarak görev yapıyor.

Ursula von der Leyen Alman Şansöyle Angela Merkel’in görüşlerini taşıyan ona yakın bir siyasetçi olarak biliniyor.

Bu isimlerin şimdi Avrupa Parlamentosu tarafından onaylanması gerekiyor. Avrupa Parlamentosu Başkanı ise Çarşamba günü Strazburg’da Parlamento’nun kendisi tarafından belirlenecek.