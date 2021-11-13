Dünya

AB: Avrupa’da 2020’de internette çocuk istismarına ilişkin 1 milyondan fazla şikayet alındı

13 Kasım 2021
çocuk istismarı





AB Komisyonunun iç işlerinden sorumlu üyesi Ylva Johansson, Avrupa’da geçen yıl internet üzerinden çocukların istismar edildiğine dair 1 milyondan fazla şikayet alındığını, bu durumla mücadele için bir merkez kurulmasını önereceğini belirtti.





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13 Kasım 2021


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