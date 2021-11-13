AB: Avrupa’da 2020’de internette çocuk istismarına ilişkin 1 milyondan fazla şikayet alındı

AB Komisyonunun i\u00e7 i\u015flerinden sorumlu \u00fcyesi Ylva Johansson, Avrupa'da ge\u00e7en y\u0131l internet \u00fczerinden \u00e7ocuklar\u0131n istismar edildi\u011fine dair 1 milyondan fazla \u015fikayet al\u0131nd\u0131\u011f\u0131n\u0131, bu durumla m\u00fccadele i\u00e7in bir merkez kurulmas\u0131n\u0131 \u00f6nerece\u011fini belirtti.\r\n\r\n\r\nAvrupa Birli\u011fi (AB) Komisyonunun i\u00e7 i\u015flerinden sorumlu \u00fcyesi Ylva Johansson, AB Konseyi D\u00f6nem Ba\u015fkan\u0131 Slovenya'n\u0131n, \u00e7ocuk istismar\u0131n\u0131n \u00f6nlenmesi ve soru\u015fturulmas\u0131yla ilgili d\u00fczenledi\u011fi i\u00e7i\u015fleri bakanlar\u0131 toplant\u0131s\u0131 sonras\u0131nda bas\u0131na a\u00e7\u0131klamalarda bulundu.\r\n\r\nKomisyonun gelecek y\u0131l\u0131n ba\u015f\u0131nda\u00a0internet\u00a0sa\u011flay\u0131c\u0131lar\u0131n\u0131 \u00e7ocuklar\u0131n cinsel istismar\u0131n\u0131 i\u00e7eren i\u00e7erikleri tespit ve rapor etmeye zorlayacak bir yasa \u00f6nerisi sunaca\u011f\u0131n\u0131 s\u00f6yleyen Johansson, halihaz\u0131rda vakalar\u0131 bildirmenin g\u00f6n\u00fcll\u00fcl\u00fc\u011fe dayand\u0131\u011f\u0131n\u0131 ve baz\u0131 \u015firketlerin bunu yapmad\u0131\u011f\u0131n\u0131 kaydetti.\r\n\r\n'AVRUPA MERKEZ\u0130' \u00d6NER\u0130S\u0130\r\n\r\nJohansson, bunu zorunlu hale getirmenin yan\u0131 s\u0131ra \u00e7ocuk istismar\u0131yla m\u00fccadele i\u00e7in yeni bir "Avrupa merkezi" olu\u015fturmay\u0131 da \u00f6nerece\u011fini bildirdi.\r\n\r\nYeni kurumun s\u00f6z konusu i\u00e7eri\u011fi tespit edip ortadan kald\u0131rmadan sorumlu makamlara yard\u0131mc\u0131 olaca\u011f\u0131n\u0131 ifade eden Johansson, \u00fcye \u00fclkelerin \u00e7ocuk istismar\u0131yla m\u00fccadelesine de katk\u0131da bulunaca\u011f\u0131n\u0131 anlatt\u0131.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nJohansson ayr\u0131ca, bu \u00e7al\u0131\u015fma i\u00e7in yapay zeka kullan\u0131m\u0131na izin verecek yetkinin, Europol'a y\u0131l sonundan \u00f6nce verilmesini umdu\u011funu dile getirdi.\r\n\r\nSADECE AVRUPA'DA 1 M\u0130LYON\r\n\r\nJohansson, 2010'da internette \u00e7ocuklar\u0131n cinsel istismar\u0131na ili\u015fkin 20 bin \u015fikayet oldu\u011funu, ge\u00e7en y\u0131l ise sadece Avrupa'da bu y\u00f6nde 1 milyondan fazla \u015fikayet al\u0131nd\u0131\u011f\u0131n\u0131 s\u00f6yledi.\r\n\r\nYakla\u015f\u0131k 4 milyon g\u00f6rselin internette dola\u015ft\u0131\u011f\u0131n\u0131 belirten Johansson, bunun 500 bin kadar\u0131n\u0131n yeni \u00fcretilmi\u015f i\u00e7erikler oldu\u011funa dikkati \u00e7ekti.\r\nBakanlar, toplant\u0131da sorunla ilgili bilin\u00e7lendirme ve \u00f6nleme konusunda i\u015f birli\u011fi yapmalar\u0131n\u0131 i\u00e7eren ortak bildiri de imzalad\u0131.\r\nFransa'da 1950'den bu yana kiliselerde y\u00fcz binlerce \u00e7ocu\u011fun cinsel istismara u\u011frad\u0131\u011f\u0131n\u0131n ortaya \u00e7\u0131kmas\u0131, ge\u00e7en ay ba\u015f\u0131nda Avrupa g\u00fcndeminde geni\u015f yer bulmu\u015ftu.\r\n\r\n