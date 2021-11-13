AB: Avrupa’da 2020’de internette çocuk istismarına ilişkin 1 milyondan fazla şikayet alındı

Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun iç işlerinden sorumlu üyesi Ylva Johansson, AB Konseyi Dönem Başkanı Slovenya’nın, çocuk istismarının önlenmesi ve soruşturulmasıyla ilgili düzenlediği içişleri bakanları toplantısı sonrasında basına açıklamalarda bulundu.

Komisyonun gelecek yılın başında internet sağlayıcılarını çocukların cinsel istismarını içeren içerikleri tespit ve rapor etmeye zorlayacak bir yasa önerisi sunacağını söyleyen Johansson, halihazırda vakaları bildirmenin gönüllülüğe dayandığını ve bazı şirketlerin bunu yapmadığını kaydetti.

‘AVRUPA MERKEZİ’ ÖNERİSİ

Johansson, bunu zorunlu hale getirmenin yanı sıra çocuk istismarıyla mücadele için yeni bir “Avrupa merkezi” oluşturmayı da önereceğini bildirdi.

Yeni kurumun söz konusu içeriği tespit edip ortadan kaldırmadan sorumlu makamlara yardımcı olacağını ifade eden Johansson, üye ülkelerin çocuk istismarıyla mücadelesine de katkıda bulunacağını anlattı.





Johansson ayrıca, bu çalışma için yapay zeka kullanımına izin verecek yetkinin, Europol’a yıl sonundan önce verilmesini umduğunu dile getirdi.

SADECE AVRUPA’DA 1 MİLYON

Johansson, 2010’da internette çocukların cinsel istismarına ilişkin 20 bin şikayet olduğunu, geçen yıl ise sadece Avrupa’da bu yönde 1 milyondan fazla şikayet alındığını söyledi.

Yaklaşık 4 milyon görselin internette dolaştığını belirten Johansson, bunun 500 bin kadarının yeni üretilmiş içerikler olduğuna dikkati çekti.



Bakanlar, toplantıda sorunla ilgili bilinçlendirme ve önleme konusunda iş birliği yapmalarını içeren ortak bildiri de imzaladı.



Fransa’da 1950’den bu yana kiliselerde yüz binlerce çocuğun cinsel istismara uğradığının ortaya çıkması, geçen ay başında Avrupa gündeminde geniş yer bulmuştu.