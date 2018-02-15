9’ncu yılın gururu

Havadis Gazetesi’nin 9’ncu kuruluş yıldönümü Lefkoşa Bedesten’de, geniş katılımla kutlandı.

Havadis Gazetesi’nin 9’inci kuruluş yıldönümü, Başkent Lefkoşa’nın tarihi mekanı Bedesten’de kutlandı. Havadis okurlarının yanı sıra, ülke ve Rum siyasetinin önemli isimleri de gecede yer aldı.

Havadis Gazetesi, kurulduğu 14 Şubat 2009 tarihinden itibaren medya yatırımlarına ara vermeyen Havadis medya Grubu’nun amiral gemisi oldu. Havadis Gazetesi’nin kuruluşundan itibaren hızla büyüyen Havadis ailesi bünyesinde, 6200 havadis Haber paketi, www.havadiskibris.com internet sitesi, 107.8 Radyo Havadis, Haftalık ücretsiz POLİ Dergisi ve WEB üzerinden yayın hayatına başlayan Havadis TV bulunuyor.

Dün akşam saat 18.00’de başlayan kokteyle, çok sayıda vatandaşın katılması dikkat çekti. Vatandaşların yoğun ilgisi, yayın politikasında her zaman “Gazetecilerin Gazetesi” ilkesini benimseyen Havadis ailesinin yayın politikasını da teyit etmiş oldu.

Gecenin anlamına ilişkin yapılan konuşmaların ardından, Havadis Gazetesi’nin 9’inci Kuruluş Yıldönümü pastası hep birlikte kesildi.

Yoğun katılım…

Vatandaşların yanı sıra, protokolden de geceye katılan çok sayıda isim oldu. KKTC siyasetine yön verenlerin yanında, Kıbrıs Rum kesiminin önde gelen siyaset insanları, yabancı misyon şefleri, büyükelçiler, sendikacılar da gecede hazır bulundu.

Düzgün: 9’undu yılın gururunu yaşıyoruz

9 yıl önce Havadis’i kurarken çıktıkları yolculuğun kendileri için olağanüstü bir sınavdı olduğunu ifadfe eden Düzgün, “Biz hepimiz, Havadis ailesi olarak sadece gazetecilik yapmadık, gazetecilerin de gazete çıkarabileceği şeklindeki o müthiş hayali gerçekleştirmek için de çalıştık” dedi.

Havadis Gazetesi Genel Müdürü ve Genel Yayın Yönetmeni Başaran Düzgün, gazetecilerin gazetesi Havadis’i,n geriden kalan 9 yılda, Kuzey Kıbrıs’ın her anlamda lider gazete olduğunu vurgulayarak, “Tirajımız sarsılmaz bir noktaya geldi, okuyucunun güven ve sevgisini kazandık.

Bu güven ve sevgiyle halkın çıkarlarını savunan, denetleyen sorgulayan ve özgür basın yaratılmasında büyük emekler harcadık. Havadis bünyesinde oluşturduğumuz internet tabanlı yayınlarımız on binlerce kişiye erişmektedir. İnternet sitemiz dünya genelindeki milyonlarca internet sitesi arasında ilk yüz binlik dilim arasına girdi. Çağımızın bir gerekliliği olan Dijital altyapımıza yatırımlarımız devam ediyor” dedi.

Sosyal medya üzerinden yayınlara başladıkları Havadis TV’nin yeni nesil yayıncılığın ilk örneği ve lideri olduğunu kaydeden Düzgün, izlenirlik oranında geleneksel televizyonları bile geride bırakan Havadis TV’nin önümüzdeki dönem gazeteciliğin nasıl bir seyir izleyeceğini de anlatır noktaya geldiğini kaydetti.

“Ne kadar çok çalışırsak çalışalım biliyoruz ki bu küçücük adada yaşadığımız sorunları çözmeden, kabul edilmez olan bölünmüşlüğü ortadan kaldırmadan çağdaş dünyada hak ettiğimiz yeri alamayacağız” diyen Düzgün, Havadis’in Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rumların kardeşçe, barış içinde yaşamasını istediğini vurguladı.

Havadis’in bu doğrultuda karşılıklı kabul edilebilir bir anlaşmaya ulaşılması hedefiyle her zaman barıştan yana tavır aldığını, yayınlarında nefreti, düşmanlığı değil barış dilini kullandığını kaydetti.

Düzgün, konuşmasını “Umarız ki Havadis’in onuncu yaşını birleşik Kıbrıs’ta hep birlikte kutlarız” diyerek tamamladı.

Başaran düzgün’ün konuşmasının ardından resepsiyona katılan bazı devlet ve hükümet yetkilileri de birer konuşma yaparak Havadis’e ilişkin duygu ve düşüncelerini konuklarla paylaştı.

Özyiğit: Düşünce özgürlüğü basın için olmazsa olmazdır

Eğitim Bakanı Cemal Özyiğit, Havadis’in kuruluş yıldönümünü kutlamaktan mutluluk duyduğunu kaydetti. Ülkede her zaman özgür basına çok büyük önem verilmesi gerektiğine dikkat çeken Özyiğit, “bir takım sıkıntılar yaşansa da düşünce özgürlüğü insan hakları basının olmazsa olmazıdır” dedi.

Cemal Özyiğit, hem ülke demokrasisinin gelişmesi ve halkın kendisini özgürce ifade etmesi için ellerinden geleni yapacaklarının altını çizdi. Cemal Özyiğit, “Böylesi bir gece şunu da söylemek istiyorum. Eğitim bakanlığı kimliğinin yanı sıra parti başkanlığı görevim de var. Yakın zamanda Kıbrıs konusunda gelişmeler bekliyoruz. Çözüm için çalışacağız. Bu bilinçle hareket etmeliyiz”

Denktaş: Havadis zorlukları seven bir gazete

Maliye Bakanı Serdar Denktaş, Havadis Gazetesi’nin 9 yılının hayırlı olmasını diledi. Bu 9 yılın Havadis için zor geçtiğini kaydederek Havadis’in zorlukları sevdiğini belirtti.

Havadis Gazetesi’nin her kutlamasında park yeri bulamamaktan yakınan Denktaş, “Gazete aşkınızın devamını dilerim” dedi.

Erhürman: Havadis meşakkatli bir yoldan geçerek bugünlere geldi

Başbakan Tufan Erhürman, Havadis Gazetesi’nin 9 yılını ne kadar meşakkatli bir yoldan geçtiğini çok yakından izlediğini söyledi. Havadis’in artık kurumsallaşma noktasına geldiğine vurgu yapan Erhürman

“Bütün bu sıkıntılara katlanarak buralara getirenleri kutluyorum. Basın demokrasimiz için olmazsa olmaz bir unsur” dedi.

Uluçay: Havadis hoşgörü kültürüne katkı koyuyor

Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay, “Havadis’i 9 yılda bu günlere getirenlerin emeğine sağlık” dedi.

Havadis’in ülkenin hoşgörü kültürüne katkı yaptığına dikkat çeken Uluçay, “bugüne kadar izlediği yolun bundan sonra da devam etmesini temenni ediyoruz. Bugünlere gelmesinde kimin emeği varsa çok teşekkürler” dedi.

Talat: Havadis yerine oturdu

Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, Havadis’in çok önemli bir işlev yerine getirdiğine dikkat çekti. Kurulduğunda ülkenin bu Havadis’e çok ihtiyacı olduğunu belirten Talat, “Havadis gider mi devam ettirilebilir mi bu düşünceler hepimizin kafasında dönüyordu. Bunca yılda gördüm ki artık Havadis yerine oturdu.” Havadis’in dolu dolu, bir sürü yerli ve dünya haberi bulunan bir gazete olduğunu belirten Mehmet Ali Talat, “Havadis, toplumda demokrasi barışı ve ayrımcılığa karşı duruşunu her zaman koroyor. Havadis’e ve yayın hayatına çıkaranlara katkı verenlere canı gönülden teşekkür ediyorum. Barış ve demokrasi mücadelesinde başarılar diliyorum” dedi.

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