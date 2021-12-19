93’ü yerel 117 yeni vaka 1 can kaybı

“Toplam 19.797 test yapıldı, 93’ü yerel, 117 pozitif vakaya rastlandı, 1 kişi hayatını kaybetti, 41 kişi taburcu edildi”
Son 24 saatte yapılan test sayısı 19.797 olup, 93’ü yerel 117 pozitif vakaya rastlanmış, 1 kişi hayatını kaybetmiş, 41 kişi taburcu edilmiştir.
2 kişi yurt dışından ülkemize gelmiştir. 22 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 93 kişi ise yerel vakadır.
32 kişi Lefkoşa, 18 kişi Girne, 32 kişi Gazimağusa, 6 kişi Güzelyurt, 3 kişi İskele, 2 kişi Lefke Bölgesi’ndendir.
19 Aralık 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 19.797
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 117
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 2
Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 22
Yerel Vaka Sayısı: 93
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 41
Bugün Kaybedilen Hasta: 1
Yapılan Toplam Test Sayısı: 4.480.446
Toplam Vaka Sayısı: 33.158
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 30.398
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 2636
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 73
Merkezi Karantinadaki Vaka Sayısı : 2543
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 126
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 20
Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı :
Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar
Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 281
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 154
Güvende Kal Genel tablo
Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 6177
Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 99.142