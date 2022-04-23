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92 yeni vaka

23 Nisan 2022
kktc koronavirüs







“Toplam 12.291 test yapıldı, 92 pozitif vakaya rastlandı ”




Son 24 saatte yapılan test sayısı 12.291 olup, 92 pozitif vakaya rastlanmıştır”



56 kişi Lefkoşa, 13 kişi Girne, 15 kişi Gazimağusa, 3 kişi Güzelyurt, 2 kişi İskele, 3 kişi Lefke Bölgesi’ndendir.

23 Nisan 2022 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 12.291

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 92

Bugün Kaybedilen Hasta:

Yapılan Toplam Test Sayısı: 6.708.562

Toplam Vaka Sayısı: 92.928

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 91.259

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 1436

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 23

Karantinadaki Vaka Sayısı : 1412

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 235

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı:  1

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı :



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23 Nisan 2022


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