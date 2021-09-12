91’i yerel 134 yeni vaka

“Toplam 10.478 test yapıldı, 91’i yerel 134 pozitif vakaya rastlandı, 212 kişi taburcu edildi”
Son 24 saatte yapılan test sayısı 10.478 olup, 91’i yerel 134 pozitif vakaya rastlanmış, 212 kişi taburcu edilmiştir.
5 kişi yurt dışından hava yolu ile ülkemize gelmiştir. 38 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 91 kişi ise yerel vakadır.
24 kişi Lefkoşa, 35 kişi Girne, 20 kişi Gazimağusa, 2 kişi İskele, 7 kişi Güzelyurt, 3 kişi Lefke Bölgesi’ndendir.
12 Eylül 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 10.478
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 134
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 5
Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 38
Yerel Vaka Sayısı: 91
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 212
Bugün Kaybedilen Hasta:
Yapılan Toplam Test Sayısı: 2 .588.785
Toplam Vaka Sayısı: 18.082
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 16.251
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 1760
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 61
Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 1580
Tetkikleri Devam Eden Vaka Sayısı: 109
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 71
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 10
Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 297
Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar
Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 602
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 342
Güvende Kal Genel tablo
Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 4839
Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 47.650