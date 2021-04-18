91 yaşındaki kadın Covid-19’a yenik düştü

KKTC Sağlık Bakanlığı’nın paylaşımında 91 yaşındaki (kadın) D.Ö’nün covid-19 sebebiyle yaşamını yitirdiğini paylaşarak, merhumenin ailesi ve yakınlarına başsağlığı dilendi.
Bakanlığın paylaşımı:
Covid-19 tanısıyla 27 Mart 2021’de Acil Durum (Pandemi )Hastanesi’nde tedavi görmeye başlayan, 13 Nisan 2021 tarihinden itibaren yoğun bakımda tedavisi süren 91 yaşında ( kadın) D.Ö Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetmiştir.
Hastanın aynı zamanda diyabet, hipertansiyon ve kalp yetmezliği rahatsızlıkları bulunmaktaydı.
Merhuma Allah’tan rahmet, tüm ailesine başsağlığı ve sabırlar dileriz.