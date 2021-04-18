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91 yaşındaki kadın Covid-19’a yenik düştü

18 Nisan 2021
KKTC Sağlık Bakanlığı, pandemi hastanesi





KKTC Sağlık Bakanlığı’nın paylaşımında 91 yaşındaki (kadın) D.Ö’nün covid-19 sebebiyle yaşamını yitirdiğini paylaşarak, merhumenin ailesi ve yakınlarına başsağlığı dilendi.

Bakanlığın paylaşımı:

Covid-19 tanısıyla 27 Mart 2021’de Acil Durum (Pandemi )Hastanesi’nde tedavi görmeye başlayan, 13 Nisan 2021 tarihinden itibaren yoğun bakımda tedavisi süren 91 yaşında ( kadın) D.Ö Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetmiştir.

Hastanın aynı zamanda diyabet, hipertansiyon ve kalp yetmezliği rahatsızlıkları bulunmaktaydı.

Merhuma Allah’tan rahmet, tüm ailesine başsağlığı ve sabırlar dileriz.





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18 Nisan 2021


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