9 yaşında İngiltere tahtının ikinci varisi oldu

İngiltere Kraliçesi 2’nci Elizabeth ile Edinburgh Dükü Prens Philip’in dört çocuğunun en büyüğü ve İngiltere tahtının ilk varisi, Prens Charles Philip Arthur George Mountbatten, İngiltere kralı oldu.

Chrales’in tahta geçmesinin ardından, Diana ve Charles’ın en büyük oğlu William, taht sıralamasında ilk sıraya yerleşti.

Arkasında en büyük çocuğu Prens George var. Dokuz yaşındaki George şimdi tahtta ikinci sırada.