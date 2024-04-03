Lapta-Alsancak-Çamlıbel Belediyesi (LAÇ) ev sahipliği ve Alashia Terracotta Sanat Topluğu organizesinde 9. Uluslararası Akdeniz Pişmiş Toprak Sempozyumu başladı.

Küratörlüğü Ayhatun Ateşin ve Proje Sorumlusu Vedia Okutan Gaydeler tarafından gerçekleşen sempozyumda sanatçılar, Akdeniz Açık Hava Müzesi bahçesinde heykellerini üretmeye başladı.

“Arkaik Yansımalar” isimli karma sergi 6 Nisan sabah 10.00’da ve “Yerinde Heykel Fırınlama” şöleni Saat 19.00’da Akdeniz Açık Hava Müzesinde gerçekleştirilecek.

Alashia Terracotta Sanat Topluluğu’ndan yapılan açıklamaya göre, “tarihi, coğrafyası ve kültürel mirasıyla farklı bir yeri olan Akdeniz toprakların zenginliğinin evrensel amaçlar taşıyan bir kültür ve sanat organizasyonu içinde gerçekleşmesi” hedefleniyor.

Cumartesi günü Akdeniz’de yöresel geleneksel olarak düzenlenen Ayrelli Festivali’yle birlikte törenle beraber halkla bulaşacak sempozyuma, İran, Azerbeycan, Türkmenistan ve Türkiye’den sanatçılar katıldı. Sanatçıların bu vesileyle yaptığı eserler daha sonra Açık Hava Müzesi’ne yerleştirilecek.

Sempozyuma ve “Arkaik Yansımalar” sergisine eserleriyle katılan sanatçılar;

Aysel Mir-Kasımova, Bahadır Cem Erdem, Evrim Ergün, Eser Keçeci Malyalı, Ferit Cihat Sertkaya, Kadir Sevim, Mert Kılınç, Mert Şardu, Mine Okur, Raif Kızıl, Rana Emrahova, R.Tan Buğra Özer, Selçuk Yalovalı, Shidrokh Rahnei ,Sinem Akın Kılınç, Vedia Okutan Gaydeler ve Ayhatun Ateşin olarak açıklandı.

-Ateşin: “Pişmiş toprağı kent kimliği ile özleştirmek amacındayız”

Sanatçı Ayhatun Ateşin, pişmiş toprağın sanatsal yönden değerlendirilmesi ile sanata farklı boyut getirmek ve kent kimliği ile özleştirmek amacında olduklarını vurguladı.

Ateşin şöyle devam etti:

“Toplumun kimliğiyle, kültürüyle, tarihiyle ilgili somut ve soyut değerlerin tümü olarak kabul edilen kültürel miras, tarihsel süreç içinde değişik nedenler ve yöntemlerle sürekli tahrip edilmeyle karşı karşıya kalmıştır.

Yıllarda farklı uygarlıkların izlerini taşıyan kültürel mirasın korunması, ilköğretim programları içinde yer alan bir öğrenme alanı olmalıdır. Amacımız bölge çocuklarıyla yapılacak interaktif atölye çalışmalarında hem günümüzü hem de geleceği aydınlatmak, bireylerin geçmişi daha iyi tanımalarına olanak sağlamak…

Kültürel mirasın korunması çabalarında ortaya çıkan temel sorunlardan biri, bu konudaki toplumsal bilincin yetersizliğidir. Kültürel mirasın neden önemli olduğu ve korunması gerektiği konusunda yapılan bu Sempozyum, farkındalığın ve bilincin artmasında şüphesiz katkı koyacaktır.”

-Ataser, sanatçılarla sohbet etti

Açıklamada, LAÇ Belediye Başkanı Fırat Ataser’in, Sempozyum alanını ziyaret ederek sanatçılarla sohbet ettiği; yerel yönetim olarak, görevlerini yaptıklarını, tarihi mekanları gün ışığına çıkarmaya yönelik çalışmalara güçleri oranında katkı koymaya çalıştıklarını ifade ettiği aktarıldı.