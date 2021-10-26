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89’u yerel 131 covid-19 pozitif vaka

26 Ekim 2021
KKTC'de son 24 saatte yapılan 21 bin 169 test sonucunda 89'u yerel 131 covid-19 pozitif vaka tespit edildi.





KKTC’de son 24 saatte yapılan 21 bin 169 test sonucunda 89’u yerel 131 covid-19 pozitif vaka tespit edildi.

Sağlık Bakanlığı KKTC’de son 24 saatte yapılan 21.169 test sonucunda 89’u yerel 131 covid-19 pozitif vakaya rastlandığını 106 kişinin de taburcu edildiğini açıkladı..

 



1 kişi yurt dışından ülkemize gelmiştir. 41 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 89 kişi ise yerel vakadır.

 

24 kişi Lefkoşa, 26 kişi Girne, 26 kişi Gazimağusa, 9 kişi  İskele, 2 kişi Güzelyurt, 2 kişi Lefke Bölgesi’ndendir.

 

26 Ekim 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;

 

Bugün Yapılan Test Sayısı: 21.169

 

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 131

 

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 1

 

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 41

 

Yerel Vaka Sayısı: 89

 

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 106

 

Bugün Kaybedilen Hasta:

 

Yapılan Toplam Test Sayısı: 3.438.578

 

Toplam Vaka Sayısı: 21.965

 

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 20.699

 

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 1181

 

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 32

 

Merkezi Karantinadaki Vaka Sayısı : 1141

 

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 87

 

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 8

 

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı :   1085

 

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar

 

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 385

Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 685

 

Güvende Kal Genel tablo

 

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 6107

 

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 72.944





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26 Ekim 2021


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