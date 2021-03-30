87 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre bugün saat 15.00 sıralarında Girne – Alsancak çevre yolu üzerinde Aysel BİROL(K-87) yönetimindeki FK 590 plakalı araç sürücüsünün çift şeritli yolun ters şeriti içerisinde Alsancak istikametine doğru seyrettiği sırada o esnada Girne istikametine doğru seyreden Bülent UÇAR(E-43) yönetimindeki HE 658 plakalı aracın önünü tıkaması sonucu çarpışmışlardır.

Kaza sonucu yaralanan FK 590 plakalı araç sürücüsü Aysel BİROL kaldırılmış olduğu Girne Dr Akçiçek Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirmiştir.

HE 658 plakalı araç sürücüsünün ise Girne Dr. Akçiçek Hastanesinde tedavisi halen sürüyor. Polisin soruşturması devam etmektedir.