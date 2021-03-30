87 yaşındaki Birol ters şeride girdi

87 yaşındaki Aysel Birol aracıyla ters şeride girince Bülent Uçar yönetimindeki araç ile yüz yüze çarpıştı. Olayda iki araç sürücüsü de yaralandı.
Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre bugün saat 15.00 sıralarında Girne – Alsancak çevre yolu üzerinde Aysel Birol (K-87) yönetimindeki FK 590 plakalı araç sürücüsünün çift şeritli yolun ters şerit içerisinde Alsancak istikametine doğru seyrettiği sırada o esnada Girne istikametine doğru seyreden Bülent Uçar (E-43) yönetimindeki HE 658 plakalı aracın önünü tıkaması sonucu çarpışmışlardır.
Kaza sonucu yaralanan FK 590 plakalı araç sürücüsünün tedavisi LDH’de, HE 658 plakalı araç sürücüsünün ise Girne Dr. Akçiçek Hastanesinde halen sürüyor.
Soruşturma devam etmektedir.