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84 yeni vaka

29 Nisan 2022
kktc koronavirüs







“Toplam 6508 test yapıldı, 84 pozitif vakaya rastlandı ”




Son 24 saatte yapılan test sayısı 6508 olup, 84 pozitif vakaya rastlanmıştır”



41 kişi Lefkoşa, 13 kişi Girne, 17 kişi Gazimağusa, 7 kişi Güzelyurt, 4 kişi İskele, 2 kişi Lefke Bölgesi’ndendir.

29 Nisan 2022 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 6508

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 84

Bugün Kaybedilen Hasta:

Yapılan Toplam Test Sayısı: 6.768.588

Toplam Vaka Sayısı: 93.551

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 92.291

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 1027

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 14

Karantinadaki Vaka Sayısı : 1012

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 235

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı:  1

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 216



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29 Nisan 2022


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