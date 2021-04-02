8 kişi sokağa çıkma yasağını ihlal etti

Polis dün gerçekleştirdiği denetimlerde 8 kişinin sokağa çıkma yasağını ihlal ettiğini tespit etti.

Polis basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre sokağa çıkma yasağı kapsamında; 01-02.04.2021 tarihleri arasında, ülke genelinde polis tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu; toplam 8 kişinin sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği, kapalı olması gereken 2 iş yerinin yasal emirlere uymayarak faaliyette olduğu tespit edilmiştir.

Bahse konu iş yeri işletmecisi 2 kişi ile sokağa çıkma yasağını ihlal eden şahıslar aleyhinde yasal işlem başlatılmıştır.