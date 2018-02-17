8 günde 65 iş yeri denetlendi, 44’ü kapatıldı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda iş kazalarının önlenmesi için 5 Şubat’ta oluşturulan “Kriz Masası” bugün saat 15.00’te yeniden toplandı.

Kriz Masası’nın kurulmasının ardından ülke genelinde toplam 65 iş yerinin denetlediği, 44 iş yerinin kapatıldığı, 21 iş yerine uyarı verildiği ve bu iş yerlerinin 7’sinin yeniden açıldığı bildirildi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda yer alan Kriz Masası toplantısı, yaklaşık 2 saat sürdü.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre toplantıya Bakanlık adına Müsteşar Erçin Tekakpınar ve Çalışma Dairesi Müdürü Yusuf Önderol, İnşaat Mühendisleri Odasını temsilen Gülcan Yalınca, Mimarlar Odası Birliği Başkanı Türker Aktaç, Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği Başkanı Cafer Gürcafer, Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği Genel Sekreteri Erdim Oras ve Doğu Akdeniz Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr.Mürüde Çelikağ katıldı.

Toplantıda, Strateji Eylem Planı’nın kısa, orta ve uzun vadede oluşturulması kararı alındı. Toplantıda ayrıca, inşaat çalışma faaliyetlerinin, hafta içi çalışma saatlerine de bir sınırlama getirilmesi konusunda bilgi alış verişi yapıldı.

Kriz Masası’nın bir sonraki toplantısı 23 Şubat 2018 Cuma günü saat 15.00’te Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda yapılacak.

Bakanlık açıklamasına göre Kriz Masası’nın kurulmasının ardından ülke genelinde toplam 65 iş yerini denetledi, 44 iş yeri kapatıldı, 21 iş yerine uyarı verildi ve bu iş yerlerinin 7 tanesi yeniden açıldı.

Denetimler bu hafta da devam edecek.

Pazar günleri inşaat faaliyetlerine Bakanlık tarafından gelen taleplere 18 Şubat Pazar günü için de izin verilmedi. Faaliyette bulunan inşaatların vatandaşlar tarafından Bakanlığın Facebook hesabına (resim ve adresle) veya bölge polisine ihbar edilmesi istendi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı,7- 15 Şubat tarihleri arasında 65 iş yerini denetledi, 44 iş yerini kapatıldı, 21 iş yerine uyarı verildi ve bu iş yerlerinin sadece 7 tanesi yeniden açıldı.

Bölge bölge denetimler şöyle:

“Lefkoşa: 29 iş yeri denetlendi, 21 iş yeri kapatıldı, 4 iş yeri yeniden faaliyete başladı, 8 iş yerine uyarı verildi.

Girne: 12 iş yeri denetlendi, 9 iş yeri kapatıldı, 3 iş yerine uyarı verildi. 2 iş yeri yeniden faaliyete başladı.

Gazimağusa: 17 iş yeri denetlendi, 8 iş yeri kapatıldı, 9 iş yerine uyarı verildi, 1 iş yeri yeniden açıldı.

Güzelyurt: 7 iş yeri denetlendi, 6 iş yeri kapatıldı, 1 iş yeri uyarı verildi.”

Ayrıca, 6 Şubat 2018 tarihinde iş kazası tahkikatı sonrası Girne bölgesindeki bir iş yeri kapatıldı. Girne’de iş kazasından dolayı daha önce kapatılan bir iş yeri de açıldı.