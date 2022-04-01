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792 yeni vaka 1 can kaybı

1 Nisan 2022
kktc koronavirüs







“Toplam 15.031 test yapıldı, 1 kişi vefat etti, 792 pozitif vakaya rastlandı”




Son 24 saatte yapılan test sayısı 15.031 olup, 1 kişi vefat etmiş, 792 pozitif vakaya rastlanmıştır.



311 kişi Lefkoşa, 150  kişi Girne, 218 kişi Gazimağusa, 37 kişi Güzelyurt, 49 kişi İskele, 27 kişi Lefke Bölgesi’ndendir.

1 Nisan 2022 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 15.031

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 792
Bugün Kaybedilen Hasta: 1

Yapılan Toplam Test Sayısı: 6.397.752

Toplam Vaka Sayısı: 86.253

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 78.484

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 7550

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 55

Karantinadaki Vaka Sayısı : 7487

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 221

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 8

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 442



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1 Nisan 2022


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