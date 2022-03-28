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767 yeni vaka

28 Mart 2022
KKTC-Covid-19







Son 24 saatte yapılan test sayısı 23.033  olup, 767 pozitif vakaya rastlanmış, 4 kişi vefat etmiş, 597 kişi taburcu edilmiştir.




 



352 kişi Lefkoşa, 164 kişi Girne, 177 kişi Gazimağusa, 42 kişi Güzelyurt, 21 kişi İskele, 11 kişi Lefke Bölgesi’ndendir.

 

28 Mart 2022 Covid-19 genel durumu şöyle;

 

Bugün Yapılan Test Sayısı: 23.033

 

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 767

 

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :

 

Yerel Vaka Sayısı: 767

 

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 597

 

Bugün Kaybedilen Hasta: 4

 

Yapılan Toplam Test Sayısı: 6.340.234

 

Toplam Vaka Sayısı: 81.617

 

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 76.145

 

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 6369

 

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 45

 

Karantinadaki Vaka Sayısı : 6319

 

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 220

 

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 5

 

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 786

 

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar

 

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 25

Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 267

 

Güvende Kal Genel tablo

 

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 1269

 

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 138882



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28 Mart 2022


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