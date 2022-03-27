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747 yeni vaka 4 can kaybı

27 Mart 2022
kktc koronavirüs







“Toplam 20.616 test yapıldı, 747 pozitif vakaya rastlandı, 4 kişi vefat etti, 579 kişi taburcu edildi”




Son 24 saatte yapılan test sayısı 20.616 olup, 747 pozitif vakaya rastlanmış, 4 kişi vefat etmiş, 579 kişi taburcu edilmiştir.



348 kişi Lefkoşa, 125 kişi Girne, 197 kişi Gazimağusa, 42 kişi Güzelyurt, 23 kişi İskele, 12 kişi Lefke Bölgesi’ndendir.

27 Mart 2022 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 20.616

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 747

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :

Yerel Vaka Sayısı: 747

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 579

Bugün Kaybedilen Hasta: 4

Yapılan Toplam Test Sayısı: 6.317.201

Toplam Vaka Sayısı: 81.448

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 75.548

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 6204

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 44

Karantinadaki Vaka Sayısı : 6155

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 216

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 5

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı :

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 43
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 172

Güvende Kal Genel tablo

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 1511

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 138615



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27 Mart 2022


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