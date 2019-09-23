728 sürücüden 126 tanesine aşırı süratli araç kullanmaktan ceza

Trafikte 16-22 Eylül arasında en çok ceza süratli araç kullanma, seyrüsefersiz sürüş yapmak ve seyir halinde cep telefonu kullanmak suçundan kesildi.

Polisten verilen bilgiye göre, trafik kontrollerinde, kontrol edilen 728 sürücünün 126’sı süratli araç kullanmak, 108’i seyir halinde cep telefonu ile konuşmak, 103’ü seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, 65’i trafik levha ve işaretlerine uymamak, 33’ü sigortasız veya kapsamı dışında araç kullanmak, 32’si “A” yol kullanma izinsiz araç kullanmak, 25’i dikkatsiz sürüş yapmak, 24’ü muayenesiz araç kullanmak, 22’si alkollü araç kullanmak, 17’si sürüş ehliyetsiz araç kullanmak, 9’u tehlikeli sürüş yapmak, 8’i trafik ışıklarına uymamak, 4’ü “B” özel işletme izinsiz araç kullanmak, 1’i emniyet kemersiz araç kullanmak ve 151’i diğer trafik suçlarından rapor edildi.