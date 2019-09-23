KıbrısManşet

728 sürücüden 126 tanesine aşırı süratli araç kullanmaktan ceza

23 Eylül 2019

Trafikte 16-22 Eylül arasında en çok ceza süratli araç kullanma, seyrüsefersiz sürüş yapmak ve seyir halinde cep telefonu kullanmak suçundan kesildi.

Polisten verilen bilgiye göre, trafik kontrollerinde, kontrol edilen 728 sürücünün 126’sı süratli araç kullanmak, 108’i seyir halinde cep telefonu ile konuşmak, 103’ü seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, 65’i trafik levha ve işaretlerine uymamak, 33’ü sigortasız veya kapsamı dışında araç kullanmak, 32’si “A” yol kullanma izinsiz araç kullanmak, 25’i dikkatsiz sürüş yapmak, 24’ü muayenesiz araç kullanmak, 22’si alkollü araç kullanmak, 17’si sürüş ehliyetsiz araç kullanmak, 9’u tehlikeli sürüş yapmak, 8’i trafik ışıklarına uymamak, 4’ü “B” özel işletme izinsiz araç kullanmak, 1’i emniyet kemersiz araç kullanmak ve 151’i diğer trafik suçlarından rapor edildi.

Etiketler

İlgili Makaleler

Mahkemede olay: Savcıya saldıran 7 kişi tutuklandı

23 Eylül 2019

Bakan Oğuz, TC Bakanı Pakdemirli ile görüştü

23 Eylül 2019

“DAHA GÜZEL BİR DÜNYA İSTİYORUM”

23 Eylül 2019

Çavuşoğlu TÜRKSOY heyetini kabul etti

23 Eylül 2019

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
© Copyright 2019, All Rights Reserved  |  Baba Bilgisayar
Başa dön tuşu
Kapalı