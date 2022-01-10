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713 pozitif vaka

10 Ocak 2022
KKTC-koronavirüs-vakaları










Son 24 saatte yapılan test sayısı 29.765 olup, 713 pozitif vakaya rastlanmış, 350 kişi taburcu edilmiştir.




 



333 kişi Lefkoşa, 196 kişi Girne, 117 kişi Gazimağusa, 28 kişi Güzelyurt, 25 kişi İskele, 14 kişi Lefke Bölgesi’ndendir.

 

10 Ocak 2022 Covid-19 genel durumu şöyle;

 

Bugün Yapılan Test Sayısı: 29.765

 

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 713

 

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :

 

Yerel Vaka Sayısı: 713

 

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 350

 

Bugün Kaybedilen Hasta:

 

Yapılan Toplam Test Sayısı: 4.941.461

 

Toplam Vaka Sayısı: 42.415

 

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 36.259

 

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 6013

 

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 51

 

Merkezi Karantinadaki Vaka Sayısı : 5946

 

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 145

 

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 16

 

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı :   3678

 

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar

 

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 790

Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 525

 

Güvende Kal Genel tablo

 

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 6691

 

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 108371



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10 Ocak 2022


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