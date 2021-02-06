70 milyon dolar harcadığı şatosuna yıkım kararı geldi

Britanyalı gayrimenkul zengini Patrick Diter’ın, gerekli izinleri almadan inşa ettiği şatosu için yıkım kararı verildi.

Diter, Fransa’nın Provence bölgesinde kendi adını verdiği şatonun inşası için 2005-2009 arasında yaklaşık 70 milyon dolar (yaklaşık 495 milyon TL) harcadı.

Grasse köyünün yakınındaki şatonun arazisinde iki helikopter pisti, tuzlu su yüzme havuzu, çan kulesi ve seranın yanı sıra şarap bağları ve zeytin bahçeleri bulunuyor. 18 yatak odalı şatoda 15. yüzyıl modeli şöminelerden freskolara kadar birçok lüks eşya yer alıyor.

Son 15 yıldır arazi dizi seti, düğün mekanı ve geceliği 300 dolar ila 1000 dolar (yaklaşık 2 bin ila 7 bin TL) arasında değişen fiyatlarla turistlere konaklama sağlayan bir tatil merkezi olarak kullanıldı.

Şikayetlere göre Diter, şatonun inşaatı için valinin ofisinden sözlü izin almış fakat kendisine herhangi bir yazılı resmi izin belgesi gelmeden arazide inşaat çalışmalarına başlamıştı.

Ayrıca iznin sadece ilk başta arazide bulunan 186 metrekarelik çiftliğe yapılacak “küçük bir eklentiyi” kapsadığı belirtildi.

Dahası, milyarderin koruma altındaki yeşil alanlara yaklaşık 600 metrelik bir araba yolu inşa ettiği ifade edildi.

Öte yandan Diter’ın komşuları, şatoda düzenlenen gürültülü partilerden de şikayetçi oldu.

Fransız Yüksek Mahkemesi’nin kararına göre yıkım 2022 Haziran’a kadar tamamlanmalı. Aksi takdirde bu tarihten sonra milyarder her gün 600 dolar (yaklaşık 4 bin TL) para cezası ödemek zorunda kalacak.

Diter’ın avukatıysa kararı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne taşımayı planladıklarını belirtti.