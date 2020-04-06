7 günde 382 kişi sokağa çıkma yasağını ihlal etti

5 işletme yasağa rağmen açıldı

Polis, son bir haftada ülke genelinde toplam 382 kişinin sokağa çıkma yasağını ihlal ettiğini, 5 kişinin de iş yerini açma yasağına uymadığını bildirdi.

Polis Basın Bülteni’ne göre, Sokağa çıkma yasağı kapsamında 30 Mart – 05 Nisan tarihleri arasında saat 06.00’ya kadar ülke genelinde polis tarafından yapılan denetimlerde; toplam 180 kişinin kısmi, 202 kişinin ise gece saat 21.00’den sonra olmak üzere toplam 382 kişinin sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği, 5 kişinin ise iş yerini açık bulundurduğu tespit edildi. Bahse konu şahıslar tutuklandı.

Sokağa çıkma yasağını ihlal edenlerin bölgelere göre dağılımı şöyle:

Lefkoşa’da kısmi 35, gece 21’den sonra 92, Gazimağusa’da 36, 27, Girne’de 50, 63, Güzelyurt’ta 24, 17, İskele’de 35, 3.”

Son kontrollerde 32 kişi sokağa çıkma yasağını ihlal etti 1 kişi iş yerini açtı

5 – 6 Nisan tarihleri arasında ise, ülke genelinde polis tarafından yapılan denetimlerde; 17 kişinin kısmi, 15 kişinin ise gece saat 21.00’den sonra olmak üzere toplam 32 kişinin sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği, 1 kişinin ise iş yerini açık bulundurduğu tespit edildi. Bahse konu şahıslar tutuklandı.