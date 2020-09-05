7 gün karantina uygulaması yürürlüğe girdi

Covid-19 salgınıyla ile ilgili radikal kararların alınmasının beklendiği toplantı sonucunda, yurtdışından gelişlerde 7 gün karantina uygulamasının yürürlüğe girmesine karar verildi.

Ülkede Koronavirüs (Covid-19) vakalarında, beklenenin üzerinde artış olması ve yerel bulaşında ciddi şekilde artması neticesinde Sağlık Bakanlığı’nda Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi, Başbakan Ersin Tatar, Sağlık Bakanı Ali Pilli ve kabinede yer alan bazı bakanların gerçekleştirdiği toplantıdan radikal kararlar çıktı.

Covid-19 salgınıyla ile ilgili radikal kararların alınmasının beklendiği toplantı sonucunda, yurtdışından gelişlerde 7 gün karantina uygulamasının yürürlüğe girmesine karar verildi.