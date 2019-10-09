7 doping numunesi Hacettepe’de

Bağımsız Dopingle Mücadele Kurulu Atatürk Spor Kompleksi Eğitim Merkezi’ndeki merkez ofisinde toplandı.

Kendi tüzüğü ile özerk bir yapıda olan ve bu yıl yeniden aktif olarak çalışmalara başlayan Bağımsız Dopingle Mücadele Kurulu önceki gün gerçekleştirdiği toplantıda yeni yol haritasını belirledi.

Uzun yıllar önce oluşturulan ancak aktif çalışma gerçekleştirmeyen kurul, Spor Hekimliği Uzmanı Nevzad Denerel’in başkanlığında Atatürk Spor Kompleksi Eğitim Merkezi’nde oluşturulan merkez ofiste toplandı. Dopingle Mücadele Kurulu başkan yardımcısı Spor Hekimliği Uzmanı Hikmet Yücel ve diğer üyeler Emine Ömerağa, Sertaç Bozatlı ile Ahmet Pehlivan geçtiğimiz 1 ay içerisindeki çalışmaların raporlamasını yaparak önümüzdeki 1 ay içerisindeki faaliyetleri programladı ve bir dizi kararlar aldı.

7 NUMUNE HACETTEPE’YE GÖNDERİLDİ

Bağımsız Dopingle Mücadele Kurulu geçtiğimiz ay içerisinde 3 organizasyondan 7 doping numunesi aldı.

Futbolda sezonun ilk haftası oynanan Çetinkaya-Cihangir ve üçüncü hafta oynanan Doğan Türk Birliği-Yenicami maçları ile Güzelyurt-Argonya bölgesinde 22 Eylül’de yapılan zamana karşı bisiklet yarışındaki sporculardan alınan toplam 7 doping numunesi Ankara’daki Hacettepe Doping Kontrol Merkezi’ne elden teslim edildi.

İlk doping numunelerine uygulanacak testler ve bundan sonra alınacak numunelere yapılacak testlerden pozitif netice alınması durumunda ilgili federasyona ve sporcuya bildirim yapıldıktan sonra gerekli basın açıklaması ile kamuoyu bilgilendirilecektir.