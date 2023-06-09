68 yaşındaki Alois Suppan hayatını kaybetti - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Cuma, Haziran 9, 2023
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
KıbrısManşet

68 yaşındaki Alois Suppan hayatını kaybetti

Hasan Düzgün
Hasan Düzgün
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 Yeniboğaziçi’nde bu sabah 68 yaşındaki turist denizde boğulma tehlikesi geçirmesinin ardından tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak, hayatını kaybetti.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, saat 10.20 sıralarında, KKTC’de turist olarak bulunan Alois Suppan, deniz içerisinde yüzdüğü sırada aniden rahatsızlanması sonucu boğulma tehlikesi geçirdi.


Sahilde bulunan cankurtaran görevlileri tarafından kurtarılıp, dışarıya çıkarılan Suppan, sağlık görevlileri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulans ile Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak, yaşamını yitirdi.

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Tags:boğulmaturist
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