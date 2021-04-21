663 kişinin sosyal yardım başvurusu onaylandı

Bakanlar Kurulu gelir kaynaklarını yitiren ve muhtaç duruma düşen 663 kişinin sosyal yardım başvurusunu onayladı. karar Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

Karar şöyle:

SOSYAL YARDIM BAŞVURULARININ ONAYLANMASI

(Önerge No:507/2021)

(Ç.S.G.B.)

Bakanlar Kurulu, Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak ilan edilen Corana Virüs (Covid-19) nedeniyle gelir kaynaklarını yitiren ve muhtaç duruma düşen önergeye ekli listede isim, soy isim, kimlik kartı numaraları sunulan tek kişiye 1.125TL, aileye ise çocuk sayısına bakılmaksızın 1.500TL olmak üzere 663 kişinin sosyal yardım başvurularının onaylanmasına karar verdi.