66 milyon yaşındaki dinozor kuyruğunda insanları hala etkileyen hastalık keşfedildi

Günümüzde insanları hala etkileyen bir hastalık, 66 milyon yıl önce yaşamış dinozorun fosilleşmiş kuyruğunda keşfedildi.

Keşif, Kanada’nın Alberta eyaletinde ortaya çıkarılan genç bir dinozorun omurgasında tümör bulunduktan sonra yapıldı.

Tel Aviv’de kuyruğun bilgisayarlı mikro tomografi taramasının yapılmasından sonra İsrailli araştırmacılar tümörün canlandırımını oluşturdu.

Araştırmacılar hastalığı Langerhans hücre histiyositozu (LCH) olarak tanımladı. LCH, bazen kanser olarak sınıflandırılan nadir bir hastalık.

Ulusal Sağlık Hizmeti’ne (NHS) göre, LCH “kanserin bazı özelliklerini” gösteren “alışılmadık bir sağlık durumu.”

LCH ayrıca ABD’nin devlet kurumlarından biri olan Ulusal Kanser Enstitüsü tarafından kanser olarak kabul ediliyor.

Tel Aviv Üniversitesi’nde anatomi ve antropoloji bölümlerinde öğretim görevlisi olan Hila May, dinozorun omurgasının iki bölümündeki büyük boşlukların LCH tarafından üretilenlere “fazlasıyla benzediğini” söyledi.

May, sonraki analizlerin bunun LCH olduğunu doğruladığını belirterek, “Bu hastalık bir dinozorda ilk kez tanımlandı” dedi.

Araştırmacılar, bulgularının, hastalıkların zaman içindeki davranışını ve gelişimini inceleyen evrimsel tıp çalışmalarına yardımcı olabileceğini düşünüyor.

Tel Aviv Üniversitesi’nden İsrail Hershkovitz de şunları söyledi:

Belirli hastalıkları tedavi etmenin yeni ve etkili yollarını geliştirmek adına, onlara neyin sebep olduğunu da düşünerek, onların evrimde nasıl hayatta kaldığını anlamaya çalışıyoruz.

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Independent Türkçe için çeviren: Onur Bayrakçeken