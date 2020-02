ABD’de kaybedilen yüzük 47 yıl sonra Finlandiya’da bir ormanda bulundu

Oregon eyaletinin Portland kentinde yaşayan Debra McKenna, 1973’te lise öğrencisiyken erkek arkadaşının kendisine verdiği yüzüğü kaybetti.

Yüzük, lise ve üniversite yılları boyunca birlikte olduğu ve daha sonra da evlendiği eşi Shawn’a aitti. Ancak McKenna, yüzüğü yanlışlıkla bir mağazada unuttu.

Geçen hafta bir e-posta alan McKenna yüzüğün bulunduğunu öğrendi.

Finlandiya basının aktardığına göre metal işçisi Marko Saarinen, ocak ayında ülkenin güneybatısındaki Kaarina kasabasında ormanlık alanda çevreyi metal dedektörle tararken yüzüğü buldu.

Saarinen, yüzüğün üzerinde 1973 tarihi ve Morse Lisesi isminin yanı sıra S ile M harflerinin yazılı olduğunu görünce sosyal medya aracılığıyla okulun mezunlar derneğiyle temasa geçti. Saarinen, kayıp yüzüğün sahibini aradığını aktardı.

Saarinen ve derneğin çabalarıyla yüzüğün Shawn McKenna’ya ait olduğu ortaya çıkarıldı.

Yüzüğün Finlandiya’ya nasıl gittiği bilinmezken, Debra McKenna “Birinin yüzüğü bulduğunu ve bana ulaşmaya çalıştığını öğrendiğimde çok ağladım. Dünyada iyi insanlar var ve onlardan daha fazlasına ihtiyacımız var” diye konuştu.

Lise yıllarından itibaren beraber olan çiftin 1977’de evlendiği, 40 yıllık birlikteliğin ardından Shawn’un 2017’de kanserden hayatını kaybettiği belirtildi.

Debra McKenna is wearing the class ring her then boyfriend and future husband gave her in high school back in 1973. She lost it than same year. The amazing story of how she got it back tonight @WGME @FOX23Maine pic.twitter.com/7L4hvkGeDe

— Brad Rogers WGME (@BradWGME) February 14, 2020