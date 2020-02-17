Yaşam

ABD’de kaybedilen yüzük 47 yıl sonra Finlandiya’da bir ormanda bulundu

17 Şubat 2020

ABD’de bir kadının lisedeyken kaybettiği yüzük tam 47 yıl sonra Finlandiya’daki bir ormanda bulundu.

Oregon eyaletinin Portland kentinde yaşayan Debra McKenna, 1973’te lise öğrencisiyken erkek arkadaşının kendisine verdiği yüzüğü kaybetti.

Yüzük, lise ve üniversite yılları boyunca birlikte olduğu ve daha sonra da evlendiği eşi Shawn’a aitti. Ancak McKenna, yüzüğü yanlışlıkla bir mağazada unuttu.

Geçen hafta bir e-posta alan McKenna yüzüğün bulunduğunu öğrendi.

Finlandiya basının aktardığına göre metal işçisi Marko Saarinen, ocak ayında ülkenin güneybatısındaki Kaarina kasabasında ormanlık alanda çevreyi metal dedektörle tararken yüzüğü buldu.

Saarinen, yüzüğün üzerinde 1973 tarihi ve Morse Lisesi isminin yanı sıra S ile M harflerinin yazılı olduğunu görünce sosyal medya aracılığıyla okulun mezunlar derneğiyle temasa geçti. Saarinen, kayıp yüzüğün sahibini aradığını aktardı.

Saarinen ve derneğin çabalarıyla yüzüğün Shawn McKenna’ya ait olduğu ortaya çıkarıldı.

Yüzüğün Finlandiya’ya nasıl gittiği bilinmezken, Debra McKenna “Birinin yüzüğü bulduğunu ve bana ulaşmaya çalıştığını öğrendiğimde çok ağladım. Dünyada iyi insanlar var ve onlardan daha fazlasına ihtiyacımız var” diye konuştu.

Lise yıllarından itibaren beraber olan çiftin 1977’de evlendiği, 40 yıllık birlikteliğin ardından Shawn’un 2017’de kanserden hayatını kaybettiği belirtildi.




Etiketler

Benzer Haberler

Photo of Koronavirüs nedeniyle Formula 1’in Çin etabı ertelendi

Koronavirüs nedeniyle Formula 1’in Çin etabı ertelendi

12 Şubat 2020
Photo of Doğal yaşam fotoğrafları: Dövüşen metro fareleri halk jürisi ödülünü kazandı

Doğal yaşam fotoğrafları: Dövüşen metro fareleri halk jürisi ödülünü kazandı

12 Şubat 2020
Photo of Dünyanın en yaşlı erkeği Japonya’da yaşıyor

Dünyanın en yaşlı erkeği Japonya’da yaşıyor

12 Şubat 2020
Photo of Yağmurlu hava sürecek

Yağmurlu hava sürecek

12 Şubat 2020
Photo of Yeni tip koronavirüs (NCP) Çin’de son 24 saatte 108 can aldı; ölü sayısı 1017’ye yükseldi

Yeni tip koronavirüs (NCP) Çin’de son 24 saatte 108 can aldı; ölü sayısı 1017’ye yükseldi

11 Şubat 2020
Photo of Erkek kuşlar parlak tüyle değil zekalarıyla dişileri etkiliyor

Erkek kuşlar parlak tüyle değil zekalarıyla dişileri etkiliyor

11 Şubat 2020
Photo of Hava, hafta boyunca yağışlı olacak

Hava, hafta boyunca yağışlı olacak

10 Şubat 2020
Photo of AB Sağlık Bakanları koronavirüs salgınını görüşecek

AB Sağlık Bakanları koronavirüs salgınını görüşecek

10 Şubat 2020
Photo of Larnaka Havalimanı’nda koronavirüs şüphesi nedeniyle alarm verildi

Larnaka Havalimanı’nda koronavirüs şüphesi nedeniyle alarm verildi

10 Şubat 2020
Photo of ‘Özgürlüğüne düşkün’ inek çiftlikten kaçıp bizon sürüsüne katıldı

‘Özgürlüğüne düşkün’ inek çiftlikten kaçıp bizon sürüsüne katıldı

9 Şubat 2020
Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
© Copyright 2020, All Rights Reserved  |  Baba Bilgisayar
Başa dön tuşu
Kapalı