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 646 yeni vaka

26 Ocak 2022
KKTC-koronavirüs-vaka sayısı





Son 24 saatte yapılan test sayısı 18.519 olup, 646 pozitif vakaya rastlanmış, 2 kişi vefat etmiş, 586 kişi taburcu edilmiştir.




307 kişi Lefkoşa, 123 kişi Girne, 131 kişi Gazimağusa, 31 kişi Güzelyurt, 30 kişi İskele, 24 kişi Lefke Bölgesi’ndendir.



26 Ocak 2022 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 18.519

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı:  646

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :

Yerel Vaka Sayısı:  646

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 586

Bugün Kaybedilen Hasta: 2

Yapılan Toplam Test Sayısı: 5.295.228

Toplam Vaka Sayısı: 52.323

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 47.107

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 5053

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 47

Merkezi Karantinadaki Vaka Sayısı :  4994

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 165

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı:  12

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 1551

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 452
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 469

Güvende Kal Genel tablo

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı:  3429

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı:   118624



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26 Ocak 2022


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